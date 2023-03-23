Стрелял с балкона на 8-этаже: под Киевом задержали неадекватного жителя многоэтажки (фото)

Мужчине грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

В Ирпене под Киевом задержали 43-летнего жителя многоэтажки, устроившего стрельбу с балкона своей квартиры на восьмом этаже.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

К правоохранителям вечером 21 марта обратились жители дома, где произошел инцидент. Полицейские разыскали и задержали мужчину недалеко от места жительства. У стрелка обнаружили стартовый пистолет и холодное оружие.

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Неадекватный житель многоэтажки пытался оказывать злостное неповиновение во время задержания. По факту хулиганства в полиции было начато досудебное расследование.

Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет. Также он понесет административную ответственность за неповиновение законному распоряжению полицейского.

Фото: Полиция Киевской области

Напомним, количество жертв в результате российской атаки дронами по Киевской области возросло до девяти. Из-под завалов общежития достали тело женщины-коменданта.

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