Стрелял из окна квартиры: в Киеве задержали мужчину с винтовкой (видео)

В квартире 51-летнего мужчины инспекторы увидели предметы, похожие на оружие и наркотики.

В Киеве патрульные задержали мужчину, который, вероятно, стрелял из окна квартиры.

Сегодня, 25 июня, патрульные получили вызов на улицу Академика Ефремова. Несколько жителей многоквартирного дома жаловались, что слышали выстрелы и крики с четвертого этажа.

Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.

Прибыв на место, патрульные увидели мужчину, который выглядывал из окна, в руках у него был предмет, похожий на винтовку.

"Патрульные пообщались с мужчиной — тот открыл им дверь и впустил в квартиру, где инспекторы увидели предметы, похожие на оружие и наркотики", — говорится в сообщении Патрульной полиции.

Инспекторы задержали 51-летнего жителя квартиры.

Стрелец Патрульные задержали мужчину, который, вероятно, стрелял из окна квартиры Сегодня патрульные получили вызов на улицу Академика Ефремова. Несколько жителей многоквартирного дома жаловались, что слышали выстрелы и крики с четвертого этажа. Прибыв на место, патрульные увидели мужчину, который выглядывал из окна, в руках у него был предмет, похожий на винтовку. Патрульные пообщались с мужем — тот открыл им дверь и впустил в квартиру, где инспекторы увидели предметы, похожие на оружие и наркотики. Инспекторы задержали 51-летнего жителя квартиры. Для извлечения веществ и предметов и оказания правовой квалификации его действий вызвали на место следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции. Хотите знать еще больше? Следите за нами в нашем telegram-канале: https://t.me/kyivpatrol #Kyivpatrol Опубликовано Патрульная полиция Киева Пятницу, 25 Июня 2021

Для изъятия веществ и предметов и определения правовой квалификации его действий вызвали на место следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.

Напомним, суд избрал меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве мужчины и поджоге пятиэтажки в Белогородке под Киевом.

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