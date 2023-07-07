Стрелял и издевался над мирным жителем Бучи: на Киевщине будут судить сержанта вооруженных сил РФ

В момент выстрела местный житель осматривал поврежденный автомобиль, чтобы при необходимости оказать помощь пострадавшим.

В Киевской области будут судить сержанта вооруженных сил РФ, который стрелял в мирного жителя Бучи.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении сержанта, инструктора воинской части 36 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил рф по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры.

Также читайте Руководил застенкой в стенах храма: СБУ в Киевской области разоблачила настоятеля УПЦ МП

Расследованием установлено, что во время оккупации Бучи обвиняемый выстрелил из стрелкового оружия в мирного жителя. В этот момент местный житель осматривал поврежденный автомобиль, чтобы в случае необходимости оказать помощь пострадавшим.

Оккупант подошел к раненному мужчине вместе с другими военнослужащими страны-агрессорки и начал хвастаться своим поступком и унижать потерпевшего.

Сержанта вооруженных сил России, стрелявшего в мирного жителя Бучи / Фото: Прокуратура Киевской области

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

За время войны в Киевской области погибли 1 376 человек, неидентифицированными остаются 190 тел.

Читайте также: