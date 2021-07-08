Стрелку, который ранил двух человек в Киеве, 8 июля изберут меру пресечения

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Меру пресечения 8 июля должны избрать мужчине, который устроил стрельбу в жилом доме в Киеве и ранил двух человек — полицейского и гражданского.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Уголовное производство полиция открыла по статье покушение на жизнь правоохранителя. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы.
Полиция выложила видео с нагрудных камер, которые снимали во время спецоперации. Из них ясно, что 38-летний Иван Мартынюк, который забаррикадировался в квартире в Голосеевском районе столицы, сам вызвал к себе полицию. Мужчина стрелял через дверь из охотничьего ружья. Ранил полицейского в руку, а гражданскому досталось в лицо. Причиной стал имущественный конфликт — на эту квартиру претендует еще один владелец.
Стрелец не поддался уговорам копов сдаться, поэтому спецназовцы пошли на штурм. Вместе с Иваном Мартынюком в квартире находилась еще и женщина, правоохранители ее допрашивают.