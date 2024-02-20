Стрельба в отеле Киева: был ранен мужчина, что говорят в полиции (фото)

Следователи сообщили о подозрении уроженцу Львовщины, выстрелившему в другого мужчину во время конфликта.
В отеле Киева на Печерске возник конфликт между двумя мужчинами. Во время стычки один из участников ударил другого, а затем выстрелил в него из травматического пистолета.
Об этом полиция Киева сообщила 20 февраля.
Полиция получила сообщение о конфликте в одной из гостиниц Киева. Для документирования происшествия выехала следственно-оперативная группа Печерского управления.
На месте инцидента правоохранители выяснили, что между двумя посетителями отеля возник конфликт, во время которого один из мужчин ударил другого, а затем достал оружие и сделал выстрел.
Потерпевший получил ранение, врачи оказали ему медицинскую помощь на месте.
Правоохранители установили личность правонарушителя и задержали его. Это уроженец Львовщины 1998 года рождения. Эксперты изъяли с места происшествия вещественные доказательства.
По этому факту следователи Печерского управления полиции возбудили уголовное производство по статье о хулиганстве. Задержанному сообщено о подозрении и грозит до семи лет заключения.
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