Стрельба в отеле Киева: был ранен мужчина, что говорят в полиции (фото)

Следователи сообщили о подозрении уроженцу Львовщины, выстрелившему в другого мужчину во время конфликта.

В отеле Киева на Печерске возник конфликт между двумя мужчинами. Во время стычки один из участников ударил другого, а затем выстрелил в него из травматического пистолета.

Об этом полиция Киева сообщила 20 февраля.

Полиция получила сообщение о конфликте в одной из гостиниц Киева. Для документирования происшествия выехала следственно-оперативная группа Печерского управления.

Также читайте В Киевской области мужчина посадил гражданскую жену на цепь: видео

На месте инцидента правоохранители выяснили, что между двумя посетителями отеля возник конфликт, во время которого один из мужчин ударил другого, а затем достал оружие и сделал выстрел.

Потерпевший получил ранение, врачи оказали ему медицинскую помощь на месте.

Правоохранители установили личность правонарушителя и задержали его. Это уроженец Львовщины 1998 года рождения. Эксперты изъяли с места происшествия вещественные доказательства.

По этому факту следователи Печерского управления полиции возбудили уголовное производство по статье о хулиганстве. Задержанному сообщено о подозрении и грозит до семи лет заключения.

Читайте главные новости дня:

Отель Киева, где один из посетителей выстрелил в другого / Фото: Полиция Киева / Facebook

Оружие злоумышленника, выстрелившего в мужчину в гостинице Киева / Фото: Полиция Киева / Facebook

К слову, накануне в селе Гвардейское вблизи Одессы взорвался автомобиль с представителями Украинской добровольческой армии Альбертом и Натальей Кручиниными.

Читайте также: