Стрельба в одном из ТРЦ Белой Церкви: полиция начала расследование

Расследование начато по факту покушения на убийство и хулиганство.

Полиция Киевщины разыскивает лиц, устроивших стрельбу в одном из ТРЦ в Белой Церкви. Начато досудебное расследование.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Telegram.

"Следователи при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту покушения на убийство и хулиганство (ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Полиция ищет злоумышленников

Напомним, в одной из киевских гимназий в Голосеевском районе произошла драка между семиклассниками: полиция проводит проверку и выясняет причины конфликта.

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