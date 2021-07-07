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Стрельба в Киеве: злоумышленник закрылся и поджег квартиру

Стрельба в Киеве: злоумышленник закрылся и поджег квартиру

ГУ Национальной полиции в Киевской области

Сейчас сотрудники полиции эвакуируют жителей дома.

В Киеве продолжается специальная полицейская операция "Гром".

Как сообщили в МВД, во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, где он закрылся. Спасатели ГСЧС провели мероприятия по ликвидации пожара. Сейчас сотрудники полиции эвакуируют жителей жилого дома.

Напомним, стрельба произошла на Голосеевском проспекте. Предварительно известно о двух раненых правоохранителях. На месте перестрелки находится 7 нарядов полиции. Территория окружена.

Пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь. На место выехало руководство Национальной полиции, столичной полиции и следственно-оперативные группы.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия милиционер получил огнестрельное ранение руки, а другой — ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в указанной квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", — отметил Андрей Крищенко, который сейчас находится на месте происшествия.

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