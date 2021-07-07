Стрельба в Киеве: злоумышленник закрылся и поджег квартиру

Сейчас сотрудники полиции эвакуируют жителей дома.

В Киеве продолжается специальная полицейская операция "Гром".

Как сообщили в МВД, во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, где он закрылся. Спасатели ГСЧС провели мероприятия по ликвидации пожара. Сейчас сотрудники полиции эвакуируют жителей жилого дома.

#ОНОВЛЕНО

У Києві триває спеціальна поліцейська операція. Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився.



Рятувальниками ДСНС проведено заходи щодо ліквідації пожежі.



Наразі працівники поліції евакуюють мешканців житлового будинку. pic.twitter.com/QE3QIChfeq — МВС України (@MVS_UA) July 7, 2021

Напомним, стрельба произошла на Голосеевском проспекте. Предварительно известно о двух раненых правоохранителях. На месте перестрелки находится 7 нарядов полиции. Территория окружена.

Пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь. На место выехало руководство Национальной полиции, столичной полиции и следственно-оперативные группы.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия милиционер получил огнестрельное ранение руки, а другой — ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в указанной квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", — отметил Андрей Крищенко, который сейчас находится на месте происшествия.

Новости Украины: один мужчина погиб, еще один в больнице из-за стрельбы в запорожском ресторане

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку