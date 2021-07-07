Стрельба в Киеве: появились первые подробности

В столице введена спецоперация "Гром".

В столице введена специальная полицейская операция по задержанию мужчины, который ранил полицейского и гражданского человека в Голосеевском районе.

Пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь. На место выехало руководство Национальной полиции, столичной полиции и следственно-оперативные группы.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия милиционер получил огнестрельное ранение руки, а другой — ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в указанной квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", — отметил Андрей Крищенко, который сейчас находится на месте происшествия.

Напомним, в Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба. Также появилось видео с места происшествия.

На месте перестрелки работают семь нарядов полиции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку