Стрельба в Киеве: патрульные задержали агрессивного мужчину (фото)

Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него возможные патроны и стреляную гильзу.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу на дороге. Инцидент произошел в Печерском районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Как стало известно, вечером 24 декабря патрульным поступил вызов о стрельбе. Инцидент произошел в Печерском районе столицы. В сообщении заявителя говорилось, что на улице Шелковичной он заметил автомобиль Porsche и услышал несколько выстрелов, после чего транспортное средство скрылось с места происшествия.

Впоследствии патрульные обнаружили похожий по приметам автомобиль на бульваре Леси Украинки. За рулем находился 40-летний водитель и рядом 25-летний пассажир, который имел признаки алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него возможные патроны и стреляную гильзу.

Следовательно, охранники порядка задержали гражданина, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что в Киеве конфликт между покупателями закончился резней.

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