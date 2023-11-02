Стрельба в Киеве: неизвестные открыли огонь по автомобилю одного из столичных адвокатов

В настоящее время правоохранители разыскивают причастных к стрельбе.

В Киеве неизвестные расстреляли автомобиль одного из столичных адвокатов Причастных к стрельбе ищут правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Как стало известно, инцидент произошел в Шевченковском районе столицы. Там неизвестные расстреляли автомобиль одного из столичных адвокатов. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

"Осмотрев транспортное средство, полицейские обнаружили на лобовом стекле отверстия от пуль и вмятину на капоте. С места происшествия следователи изъяли доказательства, которые направили на экспертизу. Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК – хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет", – рассказали в Полиции Киева.

В настоящее время правоохранители разыскивают причастных к стрельбе.

Напомним, что в Киеве почти 100 человек устроили громкую вечеринку во время комендантского часа.

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