Стрельба в Киеве: на блокпосту открыли огонь по машине, которая не остановилась по требованию

Водитель не остановился по требованию правоохранителей, поэтому они открыли огонь.

В Киеве, на блокпосту в Святошинском районе, произошла стрельба. Военные открыли огонь из автоматического оружия по автомобилю, который не остановился по требованию.

Как сообщают правоохранители, стреляли в воздух и по колесам автомобиля, который не остановился по требованию. Пуля рикошетом попала в водителя, находящегося в автомобиле рядом. Он получил ранение в голову, ему оказали медицинскую помощь.

В полиции Киева сайту ТСН.ua подтвердили факт стрельбы.

"Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, следователи устанавливают все детали инцидента", – сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Напомним, 26 мая этого года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр сбил на блокопсту возле Киева 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. От полученных травм молодой человек скончался на месте аварии. У погибшего остались жена и трое детей.

По данным очевидцев, Алексей Тандыр на огромной скорости влетел в блокпост – тело парня отлетело на три десятка метров. А в салоне автомобиля нашли бутылку алкоголя. Судья уверял, что не знает, откуда бутылка взялась в салоне машины.

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