Стрельба в центре Киева: возле обменника неизвестные устроили драку, есть задержанные (фото и видео)

На видео драки видно, что один из ее участников вооружен автоматом.
В Киеве на улице Владимирской неизвестные устроили драку со стрельбой возле обменника валют. На месте задержали 14 человек.
Об этом пишет Telegram-канал Pavlovsky News.
Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, правоохранители работают на месте происшествия. Причина конфликта пока неизвестна. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
На видео драки, опубликованному в Сети, видно, что один из ее участников вооружен автоматом. Во время столкновений один человек упал на асфальт, после чего к нему подбежали, чтобы оказать помощь.
По информации Telegram-каналов, внутри обменника якобы осталась вторая сторона конфликта. Правоохранители готовятся к их задержанию. Для этого к зданию приехал полицейский автобус.
Напомним, что стычки у обменника валют произошли уже во второй раз. На этом же месте 25 января стрельбу устроили инкассаторы из охранной фирмы "Легион". Стычка произошла между ними и участниками общественной организации "Украинское знамя".
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