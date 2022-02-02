Стрельба в центре Киева: стало известно, что произошло (видео)

Полиция открыла уголовное производство из-за столкновений в центре города.
Драка со стрельбой на улице Владимирской,23 в Киеве возникла между активистами и работниками обменника валют. В результате драки пострадали два человека, их госпитализировали в больницу.
Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба полиции Киева.
Во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате стрельбы никто не пострадал.
Корреспондент ТСН Антон Коцуконь с места происшествия рассказал, что там было две группы людей.
"Первая - это сторонники националиста Дмитрия Корчинского, которые сюда пришли из-за того, что якобы располагают информацией о том, что это финучреждение с помощью криптоопераций финансирует террористов так называемых "Л/ДНР". Другая группа людей - это служба охраны пункта обмена", - сообщил корреспондент.
Правоохранители задержали 14 человек. С ними сейчас общаются следователи. В полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Напомним, что 25 января на этом же месте стрельбу устроили инкассаторы из охранной фирмы "Легион". Схватка произошла между ними и участниками общественной организации "Украинское знамя".
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