Страшнее не придумаешь: в Киеве женщина прыгнула с высоты и убила собой прохожего

В Киеве из-за самоубийства, которое совершила женщина, погиб мужчина. Событие произошло вчера, 30 апреля, на столичной Троещине. По предварительной информации правоохранителей, женщина совершила самоубийство прыгнув с верхнего этажа. При падении она смертельно травмировала находившегося у подъезда многоэтажки мужчину.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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По данным полиции, предварительно установлено, что женщина 1996 года совершила самоубийство.

"Во время падения с высоты она смертельно травмировала мужчину 1985 года рождения, который в этот момент стоял у подъезда дома", – рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Там добавляют, что возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115. Были ли мужчина и женщина знакомыми или родственниками, в полиции не сообщают.

Все детали двойного смертельного случая устанавливают следователи.

Как мы отмечали ранее, на Троещине 28-летняя девушка решила совершить суицид, выбросившись с 14-го этажа.

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