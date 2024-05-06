Странные учения военных в Киеве: в Группировке сил и средств открестились от участия в занятиях

В Группировке сил и средств обороны Киева объяснили свою позицию.

Утром 6 мая в Дарницкой РГА сообщили, что до 10 мая на территории района будут военные учения с участием подразделений Группировки сил и средств обороны (УСИЗО) Киева.

Корреспондент ТСН.ua сообщил подробности.

Во время тренировок пройдут практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения. Цель учений – наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.

Киевляне также напомнили, что делать фото или видео передвижения военных, а также их публиковать, запрещено.

ТСН.ua выяснял с чем именно связанные учения и будут ли появляться временные блокпосты на территории района, как это уже было во время проведения подобных мероприятий в столице. Но, как оказалось, участие в учениях подразделений УСИЗО не планируется.

В Группировке сил и средств обороны Киева говорят, что информация о проведении учений в Дарницком районе, это какое-то недоразумение.

"Никаких учений в Группировке сил и средств не происходит. Поэтому стоит обратиться в Дарницкую РГА, возможно, они на своем уровне проводят какие-то учения, но с участием Группировки сил и средств никаких учений не происходит, по крайней мере, тех, которые можно было бы афишировать", – рассказал ТСН.ua Алексей Дмитрашковский, начальник службы по связям с общественностью УСИЗО города Киева.

В Дарницкой РГА, куда мы обратились за разъяснениями по поводу проведения военных учений, пообещали рассказать детали, но на момент публикации не дали ответа.

Напомним, в Киеве полиция пересела на лошадей. Правоохранители будут патрулировать в парковых зонах и зонах отдыха города.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 за 6 мая 2024 года | Новости Украины

Напомним, в Украине восстанавливают популяцию уникальных животных, которые были во времена Киевской Руси.

Читайте также: