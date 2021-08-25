Странное совпадение: во время выступления "Скрябина" в Киеве на фан-зону одновременно упали все дроны

Странное совпадение: во время выступления "Скрябина" в Киеве на фан-зону одновременно упали все дроны

Беспилотники пролетали над стадионом.

В Киеве на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" состоялся грандиозный торжественный концерт "День Рождения Страны" ко Дню Независимости Украины. Однако не обошлось без чрезвычайных ситуаций.

Об этом пользователи сообщают в соцсетях.

За концертом с трибун и фан-зон спортивного комплекса наблюдали более пять тысяч человек.

"Не верю в мистику, но во время выступления группы "Скрябин" на НСК "Олимпийский" на фан-зону одновременно упали все дроны летающие над стадионом", — отметил один из пользователей и добавил соответствующее видео.

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Напомним, что все благотворительные взносы от зрителей концерта ко Дню Независимости будут направлены на развитие центра современного искусства — музея украинского художника Ивана Марчука.

Добавим, что в киевском метро произошел коллапс после праздничного концерта ко Дню Независимости.

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