Странное совпадение: во время выступления "Скрябина" в Киеве на фан-зону одновременно упали все дроны

Беспилотники пролетали над стадионом.
В Киеве на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" состоялся грандиозный торжественный концерт "День Рождения Страны" ко Дню Независимости Украины. Однако не обошлось без чрезвычайных ситуаций.
Об этом пользователи сообщают в соцсетях.
За концертом с трибун и фан-зон спортивного комплекса наблюдали более пять тысяч человек.
"Не верю в мистику, но во время выступления группы "Скрябин" на НСК "Олимпийский" на фан-зону одновременно упали все дроны летающие над стадионом", — отметил один из пользователей и добавил соответствующее видео.
Напомним, что все благотворительные взносы от зрителей концерта ко Дню Независимости будут направлены на развитие центра современного искусства — музея украинского художника Ивана Марчука.
Добавим, что в киевском метро произошел коллапс после праздничного концерта ко Дню Независимости.