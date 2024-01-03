Страдают невинные животные: на Киевщине из-за обломков ракеты африканская львица Юна получила контузию

Накануне во время атаки обломки сбитой российской ракеты рухнули рядом с Центром спасения диких животных в Киевской области. Это испугало двухлетнюю львицу Юну, она получила контузию и потеряла координацию.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская.

Грустно на это смотреть! Львица после контузии в результате взрыва до сих пор слаба!

Вчера, 2 января, во время обстрелов обломки сбитой российской ракеты упали рядом с центром. Львица в это время была на прогулке в своем вольере и видела это падение, его задело взрывной волной. Как отмечает глава центра, между львицей и местом падения не было никаких деревьев. Это привело к контузии животного и потере львицей координации.

"Она пытается подняться – падает на все стороны. Сейчас ситуация не сильно меняется. Чуть меньше падает, пока ее накололи. Но как оно пройдет, то очень трудно сказать", – рассказала женщина.

Что известно об истории Юны

Африканской львице Юне 2 года. Ее спасли в Киевской области – забрали из маленькой клетки, где она жила с еще одним львом. Из-за того, что он ее подавлял, Юна постоянно была в стрессе. Когда их забрали в этот центр, у них еще и были обморожения, потому что жили на бетоне в маленькой клетке без подстилки. Юную удалось вывести из стресса, но до вчерашнего дня. В центре рассказывают, что готовили документы для отправки львицы в Европу. На какой срок это придется отложить – пока неизвестно.

Напомним, по состоянию на 17 часов 2 января в результате атаки по Украине пострадали 127 человек. К сожалению, погибли 5 украинцев.

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