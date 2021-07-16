Стояла взволнованная на перилах: в Киеве 22-летняя девушка хотела прыгнуть с моста Патона (видео)

Женщина объяснила патрульным, что не хочет жить из-за проблем на работе и в семье.

В Киеве девушка хотела прыгнуть с моста Патона в реку. Ее спасли патрульные Киева.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Сегодня ночью в полицию обратился мужчина, который сообщил, что на мосту Патона человек намерен покончить с собой.

"Патрульные Максим Кравец и Александр Пышнюк мгновенно прибыли на вызов и увидели, что на перилах моста, охватив электроопору, стоит женщина. Инспекторы начали разговор с ней, всячески привлекая ее внимание. Взволнованная гражданка сообщила патрульным, что не хочет жить из-за проблем на работе и в семье", — говорится в сообщении.

Полицейские сумели найти нужные слова, поддержали ее и уговорили не прыгать.

В дальнейшем инспекторы сняли 22-летнюю женщину с перил моста и передали врачам скорой помощи.

Женщина хотела прыгнуть с моста в реку: ее спасли патрульные Киева Сегодня ночью в полицию обратился мужчина, который сообщил, что на мосту Патона человек намерен покончить с собой. Патрульные Максим Кравец и Александр Пышнюк мгновенно прибыли на вызов и увидели, что на перилах моста, охватив электроопору, стоит женщина. Инспекторы начали разговор с ней, всячески привлекая ее внимание. Взволнованная гражданка сообщила патрульным, что не хочет жить из-за проблем на работе и семье. Полицейские сумели найти нужные слова, поддержали ее и уговорили не прыгать. В дальнейшем инспекторы сняли 22-летнюю женщину с перил моста и передали врачам скорой помощи. Спасибо неравнодушным гражданам за своевременный вызов и патрульным за профессионализм и спасенная жизнь. Хотите знать еще больше? Следите за нами в нашем telegram-канале: https://t.me/kyivpatrol #Kyivpatrol Опубликовано Патрульная полиция Киева Пятница, 16 Июля 2021

Напомним, в Киеве женщина пыталась выпрыгнуть из окна. Ее поймали патрульные. Она сопротивлялась и пыталась вырваться.

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