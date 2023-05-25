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Стоял на подоконнике в возбужденном состоянии: в Киеве 32-летний мужчина пытался выпрыгнуть с балкона 16 этажа

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Стоял на подоконнике в возбужденном состоянии: в Киеве 32-летний мужчина пытался выпрыгнуть с балкона 16 этажа

Заместитель начальника управления Денис Телятник вовремя схватил киевлянина и затащил в безопасное место / Фото: Полиция Киева / Facebook

Полицейский успел схватить киевлянина за туловище, после чего затащил на лестничную площадку.

В Киеве 32-летний мужчина стоял на подоконнике пытался прыгнуть с балкона на 16 этаже.

Об этом сообщили в полиции Киева.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступил вызов о том, что мужчина стоит на подоконнике балкона 16 этажа на улице Радунской и хочет совершить самоубийство. По указанному адресу немедленно выехали патрульные, спасатели и медики", — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что мужчина находился в возбужденном эмоциональном состоянии.

Заместитель начальника – начальник криминальной полиции Деснянского управления полиции Денис Телятник начал переговоры с киевлянином.

Чтобы помешать действиям мужчины, полицейский схватил его за туловище, после чего затащил на лестничную площадку.

Врачи предоставили 32-летнему местному жителю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, возле подземного перехода в Киеве обнаружили труп женщины. На Березняках произошел несчастный случай – женщина с мужчиной выпивали на парапете подземного перехода. В какой-то момент потерпевшая упала вниз и, от полученных травм, умерла на месте.

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Дата публикации
Просмотры
748
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