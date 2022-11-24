Стоял на балконе и смотрел: на Киевщине во время тревоги мужчине оторвало голову обломком ракеты

В среду, 23 ноября, во время ракетных обстрелов в Киевской области погиб мужчина. Он стоял во время тревоги на балконе, когда обломком ему оторвало голову.

Об этом во время брифинга сообщил глава Нацполиции Киевщины Андрей Небитов.

Он отметил, что мужчина – одна из жертв вчерашней ракетной атаки на Киевскую область.

"Один из погибших прямо на балконе стоял и смотрел. И обломком ему оторвало голову", — сказал Небитов.

Он призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и отметил, что во время ракетных обстрелов безопасно только в укрытиях.

Россия совершила очередную массированную атаку по Украине

В среду, 23 ноября, российские войска нанесли массированный обстрел по Украине. оккупанты ракетами попали в объекты критической инфраструктуры. После чего ряд населённых пунктов остались без света. В Киеве и области враг ударил в жилые дома, в результате чего погибли гражданские люди. Столица после обстрелов также была обесточена. Кроме этого, исчезли вода и связь.

Украинские силы ПВО уничтожили 5 беспилотников и 51 из почти 70 ракет, выпущенных по Украине.

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