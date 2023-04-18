Выяснилось, что мужчина на добровольной основе охраняет церковный магазин на территории Лавры.

Сторонник УПЦ МП атаковал журналиста на территории Киево-Печерской лавры.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева мужчине поставлено в известность о подозрении по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам уголовного производства, 17 апреля 2023 года журналист одного из интернет-изданий проводил съемку в помещении церковного магазина, расположенного на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

В это время к журналисту подошел 48-летний мужчина, который на добровольной основе осуществляет охрану указанного помещения. При этом он пытался отобрать у журналиста оборудование для видеосъемки и в дальнейшем, применяя физическое воздействие, отломал крепеж к видеокамере и повредил светодиодную лампу.

В результате указанных действий журналист не смог продолжать свою профессиональную деятельность.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (134 200 грн — ред.) либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью Московского патриархата от 29 марта 2023 года, однако длительное время представителей комиссии не допускали на территорию церкви.

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