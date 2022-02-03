Столкнулись маршрутка и грузовик: на трассе под Киевом произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие (фото)

Возможно усложнение движения в направлении Киева.
На 21 километре автодороги Киев-Ковель в Киевской области столкнулись маршрутка РУТА и грузовик Volvo. В аварии есть пострадавшие.
Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса не учел дорожную обстановку, не соблюдал безопасный интервал и столкнулся с припаркованным Volvo. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
В полиции предупредили, что возможно усложнение движения в направлении города Киев.
Напомним, что в Николаеве во время ДТП металлический стержень насквозь пробил машину. Водитель чудом не пострадал.
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