Столкнулись маршрутка и грузовик: на трассе под Киевом произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие (фото)

Столкнулись маршрутка и грузовик: на трассе под Киевом произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие (фото)

Возможно усложнение движения в направлении Киева.

На 21 километре автодороги Киев-Ковель в Киевской области столкнулись маршрутка РУТА и грузовик Volvo. В аварии есть пострадавшие.

Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса не учел дорожную обстановку, не соблюдал безопасный интервал и столкнулся с припаркованным Volvo. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

В полиции предупредили, что возможно усложнение движения в направлении города Киев.

Напомним, что в Николаеве во время ДТП металлический стержень насквозь пробил машину. Водитель чудом не пострадал.

Полиция Киевской области

Полиция Киевской области

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