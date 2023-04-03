Столкнулись автобус и 9 легковушек, много пострадавших: подробности масштабной аварии на трассе Киев-Житомир

За помощью на месте уже обратились два человека, еще до 10 человек получили синяки и ушибы.

В утренней аварии, произошедшей 3 апреля на Житомирской трассе вблизи Капитановки, столкнулись 10 транспортных средств.

Об этом сообщил Главное управление Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Около 7:30 поток автомобилей двигался в сторону Киева. Водители, ехавшие в средней полосе, остановились для предпочтения. В это время водители левой – также притормозил. А водитель автобуса Setra не среагировал на смену дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди. В результате этого, предварительно 9 автомобилей получили различные повреждения", — установили предварительно полицейские.

По состоянию на 8:30 известно, что за помощью на месте уже обратились два человека — водитель авто "Mitsubishi" и водитель "BMW". Еще до 10 человек получили синяки и ушибы.

На месте ДТП продолжают работать правоохранители.

Напомним, утром 3 апреля в Киевской области произошла масштабная авария. На трассе Киев-Житомир столкнулись автобус и пять легковушек.

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