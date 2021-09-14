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Столкновение 8 автомобилей в Киеве: виновника ДТП арестовали

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Столкновение 8 автомобилей в Киеве: виновника ДТП арестовали

Фото: t.me/kyiv_pro_office

В результате ДТП пострадали три человека.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю Honda, который стал виновником масштабной аварии на Столичном шоссе. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал столкновение восьми автомобилей.

Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает пересс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Шевченковским районным судом. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Honda, двигаясь в направлении Обухова, столкнулся с попутным KIA Ceed, после чего эти автомобили выехали на встречку, где столкнулись с еще 6 автомобилями.

"В результате ДТП пострадали три человека. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины", — добавили в столичной прокуратуре.

Напомним:

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