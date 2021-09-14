Столкновение 8 автомобилей в Киеве: виновника ДТП арестовали

В результате ДТП пострадали три человека.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю Honda, который стал виновником масштабной аварии на Столичном шоссе. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал столкновение восьми автомобилей.

Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает пересс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"Шевченковским районным судом. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Honda, двигаясь в направлении Обухова, столкнулся с попутным KIA Ceed, после чего эти автомобили выехали на встречку, где столкнулись с еще 6 автомобилями.

"В результате ДТП пострадали три человека. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины", — добавили в столичной прокуратуре.

Напомним:

В Киеве водитель Volkswagen сбил женщину , которая переходила дорогу на красный свет. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

, которая переходила дорогу на красный свет. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Под Киевом школьница выскочила на микроавтобус из-за припаркованной машины. Предварительно, девочка не получила тяжелых травм, ее забрала скорая.

Предварительно, девочка не получила тяжелых травм, ее забрала скорая. Также в Киеве водитель автобуса, закрыв дверь, протянул по асфальту пожилую женщину, которая не успела выйти.

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