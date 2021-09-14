Столкновение 8 автомобилей в Киеве: виновника ДТП арестовали

В результате ДТП пострадали три человека.
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю Honda, который стал виновником масштабной аварии на Столичном шоссе. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал столкновение восьми автомобилей.
Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает пересс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Шевченковским районным судом. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля Honda, двигаясь в направлении Обухова, столкнулся с попутным KIA Ceed, после чего эти автомобили выехали на встречку, где столкнулись с еще 6 автомобилями.
"В результате ДТП пострадали три человека. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины", — добавили в столичной прокуратуре.
Напомним:
- В Киеве водитель Volkswagen сбил женщину, которая переходила дорогу на красный свет. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
- Под Киевом школьница выскочила на микроавтобус из-за припаркованной машины. Предварительно, девочка не получила тяжелых травм, ее забрала скорая.
- Также в Киеве водитель автобуса, закрыв дверь, протянул по асфальту пожилую женщину, которая не успела выйти.