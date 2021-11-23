Столичный спасатель отдал свою кислородную маску младенцу во время пожара: видео спасения тронуло Сеть

Спасатель вынес ребенка из многоэтажки.
Сеть подорвало видео, на котором столичный пожарный Александр Гвоздик отдал свою кислородную маску, когда спасал ребенка от пожара.
Об этом рассказали в ТСН. Утро 23 ноября.
В ролике видно, как спасатель выносит на руках маленькую девочку из охваченной огнем многоэтажки в Киеве. Пользователей тронули кадры, на которых он нял из себя кислородную маску, а приложил ее к лицу ребенка, чтобы она могла нормально дышать.
За отзывчивость и самопожертвование Александра Гвоздика лично поблагодарил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Со спасателем он вышел на видеосвязь и выложил разговор на своей странице в Facebook.
Енин спросил, тяжело ли было дышать без аппарата? "Очень тяжело было дышать, но проработав столько времени, я знаю, как нужно держаться в таких ситуациях", – ответил Александр Гвоздик.
Напомним, в Киеве в 16-этажном доме ЖК "Нивки Парк" произошло возгорание электрощитовых от 5 до 16 этажа. Поэтому пришлось эвакуировать по лестнице три десятка жителей.
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