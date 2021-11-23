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Столичный спасатель отдал свою кислородную маску младенцу во время пожара: видео спасения тронуло Сеть

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Столичный спасатель отдал свою кислородную маску младенцу во время пожара: видео спасения тронуло Сеть

Управление ГСЧС Киева

Спасатель вынес ребенка из многоэтажки.

Сеть подорвало видео, на котором столичный пожарный Александр Гвоздик отдал свою кислородную маску, когда спасал ребенка от пожара.

Об этом рассказали в ТСН. Утро 23 ноября.

В ролике видно, как спасатель выносит на руках маленькую девочку из охваченной огнем многоэтажки в Киеве. Пользователей тронули кадры, на которых он нял из себя кислородную маску, а приложил ее к лицу ребенка, чтобы она могла нормально дышать.

За отзывчивость и самопожертвование Александра Гвоздика лично поблагодарил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Со спасателем он вышел на видеосвязь и выложил разговор на своей странице в Facebook.

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Енин спросил, тяжело ли было дышать без аппарата? "Очень тяжело было дышать, но проработав столько времени, я знаю, как нужно держаться в таких ситуациях", – ответил Александр Гвоздик.

Новости Украины: пожарного, отдавшего свою кислородную маску малышу, назвали героем дня

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Напомним, в Киеве в 16-этажном доме ЖК "Нивки Парк" произошло возгорание электрощитовых от 5 до 16 этажа. Поэтому пришлось эвакуировать по лестнице три десятка жителей.

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