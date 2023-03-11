Перед возобновлением работы еще предстоит провести ремонтные работы, позволяющие использовать помещения кинотеатра.

Столичные власти планируют возобновить работу кинотеатра "Киев".

Об этом сообщил руководитель Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк.

По предварительной информации, возобновление работы кинотеатра будет производиться в рамках превращения КП "Киевкинофильм" в "Киевский культурный кластер".

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"О том, можно ли считать превращение КП "Киевкинофильм" в "Киевский культурный кластер" основанием для полноценного возобновления работы кинотеатра "Киев" — в том числе да", — рассказали в КГГА.

Однако руководитель Департамента культуры КГГА отметил, что перед возобновлением работы еще предстоит провести ремонтные работы, позволяющие использовать помещения кинотеатра.

Напомним, 12 мая 2022 года возобновил свою работу кинотеатр "Октябрь" на Подоле.

Самый старый кинотеатр Киева отметил 92-ю годовщину!

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