Столичные патрульные обратились к водителям: что произошло

В среду, 24 января, в Киеве прогнозируют метель, поэтому патрульные советуют столичным водителям быть внимательными на дороге и напомнили об основных правилах вождения во время непогоды.

Об этом идет речь в заявлении патрульной полиции Киева.

"Друзья, будьте особенно внимательны, ведь синоптики снова прогнозируют в Киеве метель", — сообщили правоохранители.

Полицейские дали водителям несколько советов, которые помогут избежать ДТП на зимней дороге:

не будьте самоуверенными, если ваш водительский опыт, состояние автомобиля или погодные условия вызывают сомнения – воспользуйтесь лучше общественным транспортом;

проверьте состояние автомобиля: резину, фары, стеклоочистители, аккумулятор и работу тормозов на открытой площадке,

водите плавно, избегайте резких движений рулем;

соблюдайте безопасную дистанцию и тормозите заранее,

Зимняя дорога требует другого скоростного режима, выбирайте безопасную скорость.

Водителей просят быть внимательными на потенциально опасных участках на зимней дороге – это перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы, остановки, мосты и эстакады.

"Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения учебных заведений (школы, детсады), снижайте скорость до минимума", — напомнили правоохранители.

Напомним, синоптики сообщили, что 24 января в Украине ожидаются снег и гололедица. Ночью в северных и большинстве центральных областей возможен небольшой мокрый снег.

Читайте также: