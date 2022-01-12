Столичные чиновники наживались на озеленении: представителя "Киевзеленстроя" задержали с "откатом" почти 1,7 млн грн

Столичные чиновники наживались на озеленении: представителя "Киевзеленстроя" задержали с "откатом" почти 1,7 млн грн

Фигуранты преступной схемы разворовывали бюджетные средства, предназначенные для капитального ремонта парков и скверов и подготовки объектов благоустройства столицы.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили масштабную схему хищения средств, выделяемых Киевской городской государственной администрацией для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов и подтоговки объектов благоустройства столицы.

Об этом сообщили в среду, 12 января, в пресс-службе ГБР.

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Как установлено следствием, чиновники коммунального предприятия "Киевзеленстрой" обеспечивали победу в тендерных торгах определенным коммерческим структурам, которые благодарили за это так называемым "откатом" — частью денег от сумм тендеров.

“11 января 2022 года при получении очередной части неправомерной выгоды на сумму 1 550 000 грн и 4 300 долларов США, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, задержан заместитель начальника управления капитальных вложений КО "Киевзеленстрой" и посредник", — сообщили в ГБР.

Ранее, в октябре прошлого года, представитель этого коммунального предприятия получил первую часть неправомерной выгоды на сумму 2 047 500 грн, что также было задокументировано.

У фигурантов уголовного производства проведены обыски, в которых изъято большое количество наличных денег и документов, содержащих доказательства преступной деятельности. Решается вопрос об объявлении подозрения должностным лицам.

Напомним, в Киеве чиновники более полутора лет торговали местами для захоронения на столичных кладбищах.

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