Столица удивляет: новое заведение в центре Киева ищет "менеджера по атмосфере" на зарплату в 60 тысяч

Столица удивляет: новое заведение в центре Киева ищет "менеджера по атмосфере" на зарплату в 60 тысяч

Контракт подписывают минимум на три месяца.

В Киеве появилась загадочная вакансия с достаточно приличной зарплатой.

Новое заведение в центре столицы ищет "менеджера по атмосфере" к своему открытию, которое должно состояться 8 октября.

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Об этом сообщает telegram-паблик "Киев Сейчас".

Как сказано в объявлении, зарплату предлагают — 60 тысяч гривен.

Контракт подписывают минимум на три месяца.

"Обязанности: развлекать, тусить с гостями, отвечать за хорошее настроение", — говорится в объявлении.

"Киев Сейчас"

Напомним, украинцам изменят правила трудоустройства. Законопроект, который урегулирует порядок заключения трудовых договоров, в первом чтении поддержала Верховная Рада.

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