Столица удивляет: новое заведение в центре Киева ищет "менеджера по атмосфере" на зарплату в 60 тысяч

Контракт подписывают минимум на три месяца.
В Киеве появилась загадочная вакансия с достаточно приличной зарплатой.
Новое заведение в центре столицы ищет "менеджера по атмосфере" к своему открытию, которое должно состояться 8 октября.
Об этом сообщает telegram-паблик "Киев Сейчас".
Как сказано в объявлении, зарплату предлагают — 60 тысяч гривен.
Контракт подписывают минимум на три месяца.
"Обязанности: развлекать, тусить с гостями, отвечать за хорошее настроение", — говорится в объявлении.
Напомним, украинцам изменят правила трудоустройства. Законопроект, который урегулирует порядок заключения трудовых договоров, в первом чтении поддержала Верховная Рада.