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Столица готовится к обороне: мер Киева рассказал о ситуации в городе

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Столица готовится к обороне: мер Киева рассказал о ситуации в городе

Виталий Кличко

Киев уже третий день помогает Киевской области в эвакуации жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня.

Украинская столица готовится к обороне и создает резервы лекарств и товаров первой необходимости.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Столица, рядом с которой продолжаются бои, готовится к обороне. Мы продолжаем укреплять блокпосты. Создавать резервы продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Также уже третий день столица помогает Киевской области в эвакуации жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня. Город предоставляет пассажирский транспорт — автобусы. А киевские спасатели встречают людей на железнодорожном вокзале. И тех, кто хочет уехать из Киева, отправляют дальше поездами в Западную Украину. Также мы продолжаем обеспечивать работу критической инфраструктуры города, жизнедеятельность столицы", — сообщил Кличко.

Напомним, кафиры 12 марта нанесли ракетный удар по селу с. Гоголев в Броварском районе.

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