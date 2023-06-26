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Стоит ли жителям столицы бояться холерной палочки в воде: в "Киевводоканале" дали ответ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Стоит ли жителям столицы бояться холерной палочки в воде: в "Киевводоканале" дали ответ

В Киеве качество питьевой воды соответствует всем нормам/Фото: pexels.com/Lisa Fotios

Распространенная информация о якобы холерной палочке в воде не соответствует действительности, уверяют специалисты.

В Сети распространяется фейк о возможной вспышке холеры из-за холерной палочки в воде в Киеве. Такое сообщение уже распространилось пабликами и чатами. В сообщениях отмечается, что даже чистить зубы и мыть фрукты и овощи необходимо исключительно кипяченой водой. Как сообщает "Киевводоканал", эта информация не соответствует действительности.

Качество питьевой воды в Киеве контролируется по установленным показателям эпидемической безопасности и санитарно-химическим нормам безопасности.

По результатам лабораторных исследований качество питьевой воды централизованной системы водоснабжения Киева отвечает действующим нормативным требованиям Государственных санитарных правил и норм (ГСанПиН). Отклонений от действующих ГСанПиН на  данный момент нет. Питьевая вода безопасна по эпидемическим показателям и не вредит здоровью человека.

Информация о качестве воды поверхностных источников водоснабжения и питьевой воды в распределительных сетях Киева ежедневно публикуется на официальном сайте "Киевводоканала" и странице в Facebook. В КГГА призывают доверять только официальным источникам информации.

Напомним, на днях министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что, несмотря на последствия подрыва Каховской ГЭС, Днепр возвращается в свое русло.

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Дата публикации
Просмотры
82
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