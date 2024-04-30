Стильные революции – как сломать рутину и открыть для себя новые тенденции

Меняются модные приоритеты, и зеркало в последнее время на вас смотрит со скучным выражением. Отражение это с каждым подходом вам нравится все меньше. Постойте подольше, присмотритесь, что не так. Может пора внести кардинальные изменения в рутинный образ? Начинайте действовать, определитесь, что не нравится.

Следующий шаг – поищите альтернативу в стилистике, смоделируйте новый образ. Разберите свой модный арсенал. Оставьте вещи, которые нужно просто усилить, а с теми, что уже потеряли актуальность можно распрощаться. Одежду подбирают так, чтобы усилить свои достоинства.

Кроме радикальной смены гардероба, есть еще один очень эффективный способ, который добавит в ваш Look красок, заставит заиграть по-новому. Называется это волшебное средство – аксессуары.

Как подчеркнуть свой стиль с помощью аксессуаров?

Есть очень простой способ изменить Look, которым охотно пользуются стилисты и дизайнеры – усилить аксессуаром. Правильно подобрать одежду, обувь по стилю, цвету это еще полдела. Важно, чтобы образ заиграл. Добиться этого можно с помощью дополнительных деталей. Правильно подобранные украшения способны изменить характер и стилистику.

Добавив всего пару модных украшений, стильных аксессуаров можно сделать шикарным даже самый простой наряд. Серьги, стильная сумка, оригинальный пояс, шелковый платок, галстук, очки, бусы, бижутерия способны стать ярким акцентом комплекта.

Это завершающий штрих, который сделает образ гармоничным, придаст выразительность и неповторимый шарм. Найти модные аксессуары можно на странице https://answear.ua/m/moschino.

Какие аксессуары сегодня в моде?

Мода на аксессуары также переменчива и капризна, как и на одежду, обувь. Каждый сезон предлагает свои тенденции. В этом году модниц ожидает много новых решений и возвращение подзабытых трендов.

Главные тренды:

* Шелковый платок – ультрамодный и универсальный аксессуар. Стилисты предлагают носить его повязанным, как бандану – это хит сезона, как косынку, на шее, подвязать волосы.

* Шарф – в холодное время это длинные вязаные модели, летом украсьте себя шарфиком из шелка.

* Кепки – можно смело выбирать модели с разными текстурами.

* Шляпа-ведро, панама – универсальный вариант, который можно носить с нарядами любой стилистики.

* Солнцезащитные очки – в тренде максимальные с массивной оправой и смелым дизайном.

* Галстуки – в этом сезоне они на пике популярности, как в деловых, так и в повседневных аутфитах.

* Ремни – стоит выбирать яркие, с оригинальными пряжками и дизайном.

* Сумка через плечо – удобные и практичные, не выходят из моды уже несколько сезонов.

Как правильно использовать аксессуары?

Аксессуары – один из самых эффективных способов изменить, усилить, подчеркнуть стиль и индивидуальность каждого образа. Это необходимая деталь, без которой даже яркий наряд выглядит уныло. Важно только правильно подобрать и не перестараться с эклектичностью.

Один из главных критериев выбора – уместность. Не стоит надевать изящные шпильки и брать клатч в походы по магазинам, здесь уместнее сумка-шопер и кроссовки или слипоны. Цвет выбирают в зависимости от основной тональности наряда. Если это пастельные и нюдовые добавьте яркий акцент.

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