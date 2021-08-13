Стертая зимняя резина: в Киеве произошло ночное смертельное ДТП

Пассажир авто в критическом состоянии оказался в реанимации.
В Киеве в ночь на 13 августа произошла смертельное столкновение на бульваре Дружбы народов.
Об этом информирует dtp.kiev.ua в Telegram.
Случилось лобовое столкновение автомобилей Fiat и Volkswagen Touareg.
Водитель Fiat погиб мгновенно, пассажир - в критическом состоянии в реанимации.
Интересно, что на одном из авто установлена стертая зимняя резина.
Движение практически парализовано, на месте работает полиция и оперативная группа. Детали происшествия обещают сообщить утром.
Напомним, в Киеве водитель на Volkswagen залетел в цветочный киоск.
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