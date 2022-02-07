Старт продаж нового дома в ЖК "Синергия Сити" и повышения цен с 1 февраля. Новости недвижимости Киевского региона

Рост цен на недвижимость. Почему это происходит?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос на 1,5% – с 27,95 до 28,32 грн за доллар. И девальвационное давление на нее продолжается. Одной из главных причин является напряжение в международных отношениях, из-за чего иностранные держатели украинских государственных ценных бумаг начали от них активно избавляться. Чем и спровоцировали спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке. С начала года портфель ОВГЗ на руках нерезидентов сократился на 8,3 млрд. грн, и темпы его «похудения» сохраняются. Других факторов для нынешнего обесценивания гривни, говорят эксперты, нет. В то же время, в Правительстве уверяют, что курс гривны колеблется в пределах нормы. Также отмечается рост минимальной заработной платы до 6500 грн в январе с прогнозом дальнейшего роста в течение года.

Однако уже сегодня можно наблюдать рост на пищевые продукты, топливо, коммунальные тарифы и прочее. Застройщики на рынке недвижимости также начали поднимать цены на жилье по объективным причинам.

Повышение курса доллара по отношению к гривне влияет на рост цен на строительные материалы. Ведь цены номинируются в гривне, и хотя их рост планируется не на уровень девальвации гривны, а гораздо меньше, все же чувствуется рост. К примеру, такие материалы как металл и кирпич, стоимость которых выросла на 5% и 7% соответственно. Кроме того, внутренние перевозки тоже подорожали из-за цен на топливо (бензин, природный газ). Из-за этого тот же газоблок или арматура стоят дороже. Кроме того, повысилась и заработная плата специалистов в сфере строительства и рабочих. Все эти факторы влияют на удорожание стоимости квадратного метра в столичных новостройках.

Один из лидеров рынка недвижимости в Киевской области Строительная группа «Синергия» в середине января анонсировала повышение цен на квартиры в Ирпене в размере 1 000 грн за м2. Так, начиная с 1.02.2022 в популярном жилом комплексе бизнес-класса «Синергия Сити» известили о повышении цен.

К слову, в жилом комплексе Синергия Сити рассказали и о старте продаж квартир в новом доме. По информации предоставленной прессслужбой, за 10 дней с момента оглашения старта продаж в нем уже продано более 50% квартир.

Не повышая цены застройщики рискуют попасть в финансовую яму, что скажется как на самом девелопере, так и на потребителях. В то же время, мы рассчитываем все риски и обеспечиваем нашим инвесторам уверенность в их инвестиции», — отметил генеральный директор Строительной группы «Синергия» Игорь Оверко.

Рост цен и объявление о старте продаж новых очередей в жилых комплексах является основным трендом начала 2022 года. Ознакомиться с планировками и записаться на просмотр в жилом комплексе Синергия Сити можно на официальном сайте застройщика.