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Станцию метро "Теремки" закрыли из-за пожара: что известно

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Станцию метро "Теремки" закрыли из-за пожара: что известно

Иллюстрация / Фото: КГГА

Станция метро Теремки в Киеве утром 16 августа закрыта на вход и выход для пассажиров.

Станцию метро "Теремки" закрыли из-за задымления в подземном переходе. На место вызваны все необходимые специалисты.

Об инциденте информирует КГГА.

"Пожар случился в подсобном помещении подземного перехода рядом со станцией метро "Теремки". На месте работают пожарные", — сообщила спикер киевского управления ГСЧС Светлана Водолага в ТСН.ua.

Об открытии станции будет сообщено дополнительно.

По состоянию на 10:05 станция метро "Теремки" возобновила работу в обычном режиме после задымления в подземном переходе.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, который в метро распилил газ женщине в лицо.

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