Станцию метро "Берестейская" открыли после мощного ливня

Метрополитен работает в обычном режиме.

Сегодня, 19 июля, Киев затопило после мощного ливня. За 30 минут дождь затопил станции метро "Берестейская" и "Академгородок", улицы, переходы.

Через несколько часов метрополитен начал работать в обычном режиме.

"Красная линия! Станция" Берестейская" открыта для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме", — сообщили в пресс-службе подземки.

Напомним, Киев накрыла мощная непогода. Улицы заливало водой. Из-за этого на некоторых дорогах вода достигала автомобильных фар. А люди бродили буквально по колено в воде. Сильный ветер повалил деревья в разных частях столицы. Ликвидация последствий непогоды продолжается.

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