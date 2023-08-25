Станцевали на могилах отца и других военных в Киеве: полиция задержала 2 сестер (фото, видео)

За совершенное девушкам грозит до пяти лет заключения.

В Киеве две сестры устроили танцы на кладбище возле захоронений военных, сняли все на видео и выложили в соцсети. Менее чем через час нарушительниц нашли правоохранители и задержали их.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Заметим, девушки устроили надругательство над могилами военных на Лесном кладбище, когда пришли навестить могилу собственного отца-бойца 95-й бригады, погибшего под Изюмом. Об этом сами нарушительницы впоследствии сообщили в соцсетях. По данным корреспондента ТСН.ua, обе сестры являются совершеннолетними – 1997 и 2000 годов рождения.

В Киеве две сестры устроили танцы на могилах военных и сняли все на видео

Как сообщили в полиции, 24 августа около 18:00 правоохранители во время мониторинга соцсетей увидели видео, где две девушки танцуют на могилах погибших воинов. К отработке информации были привлечены оперативники управления уголовного розыска полиции Киева и аналитики столичного главка.

Правоохранители Киева передали ориентировку на нарушительниц всем нарядам полиции. Менее чем через час патрульные задержали девушек возле станции метро "Золотые Ворта" и доставили в участок.

Полиция задержала сестер, устроивших в Киеве танцы на могилах военных / Фото: Полиция Киева / Facebook

"Как стало известно, две сестры пришли на Лесное кладбище и решили таким образом "почтить" память погибших защитников Украины", — отметили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту надругательства над могилой и сейчас решают вопрос о сообщении нарушительницам о подозрении. Девушкам грозит от трех до пяти лет ограничение свободы или тюремного заключения.

Полиция задержала сестер, устроивших в Киеве танцы на могилах военных

Извинения нарушительниц

Нарушительницы впоследствии выложили в Instagram свои извинения.

"Я и моя сестра приносим извинения. Мы чествуем каждого павшего за нашу родину. Сегодня мы наведывались на могилу своего павшего отца, погибшего под Изюмом. К сожалению, было не очень корректно выставлять видео такого характера, хотя мы не имели в виду очернить им героев", – говорится в сообщении одной из нарушительниц.

"Наше поведение было связано с тем, что мы понимаем отношение своего погибшего отца к культуре захоронения, поэтому не видели ничего плохого, но сейчас сожалеем…" – добавили девушки.

Полиция задержала сестер, устроивших в Киеве танцы на могилах военных

Полиция задержала сестер, устроивших в Киеве танцы на могилах военных

Напомним, в Киеве суд вынес приговор в виде пяти лет заключения с испытательным сроком один год 33-летней блогерше Дарье Семенченко, которая в мае сняла на видео и выложила в Сеть кадры с работой ПВО.

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