Стало известно, во сколько миллионов обошелся ремонт эскалаторов на станции "Майдан Незалежности" в Киеве

Эскалаторы подземки — это дорогостоящие механизмы, нуждающиеся в бережном отношении и тщательных, периодических капитальных ремонтах.
В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" завершен капитальный ремонт всех четырех эскалаторов. Стоимость работ составила почти 60 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.
В рамках ремонта заменили подшипники в двигателях и входных редукторах валов, тяговые цепи, настил ступеней, подступеней и гребней, бегунки и выполнили другие работы.
Эскалаторы подземки — это дорогостоящие механизмы, нуждающиеся в бережном отношении и тщательных, периодических капитальных ремонтах.
Также напомним, что сейчас идет последовательный капитальный ремонт всех четырех эскалаторов на станции "Лукьяновская".
Всего в столичном метрополитене работает 122 эскалатора. Капитальный ремонт оборудования производится каждые 100-150 тысяч километров пробега или каждые 10-11 лет в зависимости от типа оборудования.
"Призываем пассажиров соблюдать правила поведения на эскалаторах. В частности, не заступать за ограничительную линию, придерживать полы длинной одежды и держаться за поручень", — говорится в сообщении метрополитена.
Напомним, столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" 13 мая попросили власти Киева повысить цены на проезд или направить финансовую помощь. По их подсчетам, обоснованная стоимость одной поездки составляет более 21 гривни.
Читайте также: