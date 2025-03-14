Стало известно, в каком состоянии находится мальчик, которого ударило током на крыше электрички

В четверг, 13 марта, на станции Киев-Волынский 12-летний подросток получил удар током на крыше электрички. Известно, что мальчик жив, но находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщило издание КИЕВ24, со ссылкой на Департамент здравоохранения.

13 марта мальчик застрял между вагонами электрички "Киев – Козятин". Он получил удары током. Прохожие пытались помочь, используя огнетушитель.

"Ребенок в тяжелом состоянии, под наблюдением врачей специализированного медицинского учреждения", — отметила ведущая.

Напомним, эксперт объяснил, почему дети рискуют жизнью.

Читайте также: