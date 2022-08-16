Стало известно, сколько людей воспользовались киевским метро за последнюю неделю: цифра впечатляет

Интервалы движения поездов в пиковые часы составляют 4-5 минут, в межпиковые – 8-10 минут.

В Киеве на прошлой неделе, с 8 по 15 августа, столичной подземкой воспользовались 3,5 миллиона пассажиров.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

За это время специалисты предприятия провели необходимые ремонтные работы. В частности, заменили 61 шпалу, 8 брусьев на стрелочных переводах и 25 метров рельсов. Также продолжаются капитальные ремонты эскалаторов на пересадке "Золотые ворота"-"Театральная" и станции "Контрактовая площадь".

Кроме того, на станции "Тараса Шевченко" начались работы по замене пассажирской автоматики. Для пассажиров станция работает в обычном режиме, все работы выполняются в ночную смену.

Интервалы движения поездов в пиковые часы составляют 4-5 минут, в межпиковые – 8-10 минут. Подробный график движения поездов и режим работы станций по ссылке.

Отметим, что во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам приостанавливается, а подземные станции работают как укрытие круглосуточно.

Проход на станцию в комендантский час (с 23:00 до 5:00) во время воздушной тревоги такой:

при входе в метрополитен как укрытие обязательно иметь документ-удостоверение личности;

проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери;

ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.

Напомним, во вторник, 16 августа, станцию "Теремки" закрывали на вход и выход для пассажиров в связи с задымлением в подземном переходе.

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