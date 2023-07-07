Стало известно, сколько гражданских погибли на Киевщине с начала полномасштабной войны

С 24 февраля 2022 года в Киевской области погибли 1376 мирных жителей, еще 317 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом рассказал начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов в интервью "Интерфакс-Украина".

Небитов подчеркнул, что речь идет исключительно о гражданских людях.

"В общей сложности за время войны в области погибли 1 376 человек. Это тела, которые мы обнаружили, осмотрели. Отмечу, что это исключительно гражданские люди, потому что мы как полицейские заботимся только о гражданских", — рассказал он.

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На сегодняшний день остаются еще неидентифицированными 190 тел.

"Отобранные ДНК помещены в соответствующую базу данных. Из этих 190 могут быть те, у которых не было близких родственников. А если нет родственников по первой линии, то мы не можем сравнить ДНК. Поэтому, к сожалению, есть тела и не установленные лица", – отметил руководитель полиции области.

Кроме того, Небитов добавил, что 317 человек остаются пропавшими без вести.

"Надеемся, что они тоже находятся где-то в плену, но с учетом того, как убивали и пытали оккупанты наших людей, понимаем, что они будут считаться пропавшими без вести до тех пор, пока не найдем их тела", — добавил начальник полиции области.

По словам Небитова, многие тела были уничтожены настолько, что их невозможно идентифицировать.

"Те тела, которые мы находили недавно, были зарыты в ямах, где были враждебные позиции. Сейчас большинство этих мест обследовано, но понимаем, что если оккупанты закапывали глубже или выбрасывали тела в водоемы, то вряд ли быстро найдем всех", — отметил Небитов. .

Напомним, что с начала полномасштабной войны в результате вооруженной агрессии РФ погибли 494 ребенка.

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