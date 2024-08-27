Стало известно, сколько еще в Киеве могут продолжаться жесткие ограничения электроэнергии

Как долго будут действовать графики, зависит, будут ли обстрелы и какая будет погода.

Из-за того, что 26 августа произошла одна из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру, в Киеве могут ввести жесткие ограничения электроснабжения на 1-2 недели.

Об этом сообщил Киев24 бывший министр энергетики Иван Плачков.

Плачков рассказал, что ограничения электроснабжения в Киеве могут продлиться на одну-две недели, если не будет новых массированных атак. Он сказал, что это была одна из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру, и целью россиян был полный блекаут в энергосистеме Украины. Однако энергетики быстро и профессионально отреагировали, не допустив этого. Россияне наносили удары по распределительным системам и системам выдачи электроэнергии, в частности по Киевской ГЭС.

По его словам, удары были нанесены по распределительным системам и системам выдачи электроэнергии, в том числе и на атомных электростанциях. Также пострадала Киевская ГЭС, где частично повреждено энергооборудование. В настоящее время ведутся серьезные работы, чтобы сделать энергосферу более надежной и обеспечить потребителей электроэнергией в полном объеме.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на удары РФ. Также он провел Ставку по ситуации в энергетике после российских обстрелов.

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