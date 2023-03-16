Стало известно о поставках некачественных бронежилетов для ВСУ: подозревают киевского предпринимателя

Подозреваемый находится под домашним арестом в ночное время суток.

Директор частного предприятия в Киевской области организовал поставки некачественных бронежилетов для военных Вооруженных сил Украины. Мужчина завладел почти 6 млн бюджетных средств.

Бронежилеты поставлялись в одну из воинских частей Закарпатской области, сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

По данным следствия, в мае 2022 года предприниматель заключил договор на поставку 350 бронежилетов. По условиям договора, они должны были соответствовать четвертому классу защиты. Однако судебная экономическая экспертиза показала, что они не отвечают требованиям ГОСТу.

После получения дополнительных доказательств руководителю предприятия сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 209 УК Украины по факту легализации (отмывания) бюджетных средств. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.

Напомним, экс-управляющему департаменту Минобороны объявили подозрение в покупке некачественных бронежилетов на 100 млн грн.

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