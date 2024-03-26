Стало известно, когда в Киеве завершится отопительный сезон

Процесс отключения зданий в Киеве от отопления начнется с четверга, 28 марта.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Отопительный сезон в столице планируем завершать 28 марта, учитывая существенное потепление, прогнозируемое синоптиками.

Поэтому уже с этого четверга город начнет процесс отключения от отопления зданий", — написал он в своем Telegram.

Кличко отметил, что централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. Поэтому как для ее развертывания, так и для перехода в летний режим необходимо несколько дней.

"Учитывая это, с 28 марта мы приступаем к процессу отключения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без нужды природный газ. А жителям города — сэкономить на уплате за отопление", — добавил Кличко.

Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также учреждениях социального обслуживания обещают проводить по письменным заявкам их руководителей.

"Несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, Киев прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения", — отметил Кличко.

Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев сообщил, что из-за плюсовой температуры отопительный сезон в этом году может завершиться раньше — в конце марта.

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