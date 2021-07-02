Стало известно, когда в Киеве выйдут из обращения бумажные билеты для проезда в общественном транспорте

Стало известно, когда в Киеве выйдут из обращения бумажные билеты для проезда в общественном транспорте

Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров.

В течение последнего года "Киевпастранс" постепенно выводил из оборота разовые бумажные билеты. И с 14 июля они выйдут из обращения окончательно.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В "Киевпастрансе" напомнили, что первым на е-билет перешел фуникулер — с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинский линии скоростного трамвая, 1 ноября — на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке.

Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля. Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами.

Также на наземном транспорте вводится усиленный контроль. Штраф за неоплаченный проезд составляет 160 гривен. Для усиления качества разъяснительной работы предприятие обратилось в полицию.

Электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту "Киев Цифровой", также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

Напомним, в Киеве с 1 июля исчезли кондукторы. Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии. Только за вчера около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается. Все, кто не продолжил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие.

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