Стало известно, когда в Киеве состоится пик паводков

Пик наводнений в Киеве прогнозируют на 22 апреля. В столице сейчас нет аварийных подтоплений.

В Киеве сейчас нет аварийных подтоплений, однако пик паводков прогнозируется на 22 апреля.

Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

“Сегодня по городу Киеву у нас нет аварийных подтоплений. Имеется подтопление пойменных территорий. Эти территории почти каждый год подтапливаются при весенних наводнениях. Согласно информации Укргидрометцентра, пик весеннего половодья мы будем ожидать где-то 22 апреля. Также наводнение этого года увеличивается на 0,5-1 метр по сравнению с прошлыми годами”, — отметил Роман Ткачук.

Он также добавил, что в настоящее время являются подтопленными острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Напомним, что из-за сильных осадков и повышения уровня воды в реках остаются подтопленными некоторые районы Киевщины.

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