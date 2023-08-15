Стало известно, когда в Киеве полностью завершатся работы на монументе "Родина-Мать"

В Киеве на монументе "Родина-Мать" продолжаются работы над проектом "Тризуб Батьківщини". Строители уже зашили плоскость щита металлом, и сейчас проходят работы по сварке пластин щита и Трезубца.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

"Этапы работ выполняются по графику. Проект планируется завершить ко Дню Государственного флага Украины", — говорится в сообщении.

В настоящее время проходят работы по сварке пластин щита и Трезубца

Напомним, 1 августа 2023 со щита монумента "Родина-мать" уже сняли советский герб, а 6 августа вместо него установили украинский Трезубец. Именно этот символ сегодня олицетворяет не только чувство национального достоинства, но и подчеркивает историческое наследие и героизм украинцев.

Кроме того, ученые и общественность высказали предложение изменить название монумента. Ученый совет Музея войны уже принял решение назвать его "Украина-Мать".

Ранее сообщалось о реакции России на замену советского герба.

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