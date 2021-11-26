Стало известно, когда в Киеве начнут продавать новогодние елки

Пока неизвестна стоимость елок и сосен, которые поступят в продажу на елочных базарах.

Стало известно, когда в Киеве заработают елочные базары. Они откроются с 15 декабря.

Об этом сообщает "Сегодня".

Пока неизвестно, сколько точно будет локаций по продаже елок. Они еще не утверждены.

"Официально елочные базары начнут свою работу с 15 декабря и будут действовать по 31 декабря. Основным организатором елочных базаров в этом году будет КП "Городской магазин". Продажа елок будет производиться, как и в прошлом году — новогодние деревца должны быть с чипами и документами, откуда их привезли", — сообщили в КГГА.

Пока неизвестна стоимость елок и сосен, которые поступят в продажу на елочных базарах.

А вот за одно торговое место придется заплатить 5 тысяч гривен.

Напомним, в прошлом году елочку высотой 180-185 см можно было купить за 500 гривен. Пышную сосну – за 600. Популярные ежегодно полутораметровые елки стоили по 400 гривен, сосны – по 500. Маленькая, собранная из веточек елочка обходилась в 100-150 гривен.

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