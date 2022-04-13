Стало известно, когда посольство Молдовы возобновит работу в Киеве

Посольство Молдовы в Украине в скором времени возобновит работу в столице.
Посольство Молдовы в Украине с 15 апреля возобновит работу в Киеве.
Об этом дипмиссия сообщила в Facebook
"С 15 апреля 2022 года посольство Республики Молдова в Украине возобновит свою деятельность в Киеве в полном объеме", — говорится в сообщении.
С 14 марта посольство временно работало во Львове.
Также отмечается, что с 15 апреля консульский отдел миссии возобновит предоставление консульских услуг.
Напомним, в Киев возвращаются сотрудники турецкого посольства. Это первое посольство, вернувшееся в Киев с начала российского вторжения.
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