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Стало известно, когда посольство Молдовы возобновит работу в Киеве

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Стало известно, когда посольство Молдовы возобновит работу в Киеве

Associated Press

Посольство Молдовы в Украине в скором времени возобновит работу в столице.

Посольство Молдовы в Украине с 15 апреля возобновит работу в Киеве.

Об этом дипмиссия сообщила в Facebook

"С 15 апреля 2022 года посольство Республики Молдова в Украине возобновит свою деятельность в Киеве в полном объеме", — говорится в сообщении.

С 14 марта посольство временно работало во Львове.

Также отмечается, что с 15 апреля консульский отдел миссии возобновит предоставление консульских услуг.

Напомним, в Киев возвращаются сотрудники турецкого посольства. Это первое посольство, вернувшееся в Киев с начала российского вторжения.

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