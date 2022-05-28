Стало известно, когда откроют мост на международной трассе Киев – Чоп возле Стоянки

Это первый мост, который позволит грузовикам проезжать по международной трассе без объездов.

В ближайшие дни откроется мост возле села Стоянка под Киевом на международной трассе Киев – Чоп.

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил в эфире информационного телемарафона.

"В ближайшем будущем будет (открытие – ред.) моста возле Стоянки, это международная трасса Киев – Львов – Чоп. Этот мост важен, потому что по нему могут проезжать и грузовики. Это уже будет в ближайшие дни. Несколько дней – и он уже будет открыт. Это первый такой мост, который позволит грузовикам проезжать по международной трассе без объездов", — отметил министр.

Также Кубраков сообщил, что уже начались разборы завалов моста через Десну возле Чернигова на трассе Киев – Чернигов. Он заверил, что через 2-3 месяца там сделают временную переправу и затем начнут строительство нового моста.

Напомним, мост возле Стоянки был взорван в конце февраля после вторжения РФ в Украину.

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