Стало известно, когда откроют мост на международной трассе Киев – Чоп возле Стоянки

Это первый мост, который позволит грузовикам проезжать по международной трассе без объездов.
В ближайшие дни откроется мост возле села Стоянка под Киевом на международной трассе Киев – Чоп.
Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил в эфире информационного телемарафона.
"В ближайшем будущем будет (открытие – ред.) моста возле Стоянки, это международная трасса Киев – Львов – Чоп. Этот мост важен, потому что по нему могут проезжать и грузовики. Это уже будет в ближайшие дни. Несколько дней – и он уже будет открыт. Это первый такой мост, который позволит грузовикам проезжать по международной трассе без объездов", — отметил министр.
Также Кубраков сообщил, что уже начались разборы завалов моста через Десну возле Чернигова на трассе Киев – Чернигов. Он заверил, что через 2-3 месяца там сделают временную переправу и затем начнут строительство нового моста.
Напомним, мост возле Стоянки был взорван в конце февраля после вторжения РФ в Украину.
Читайте также:
- "Путин не отказывается от своих планов": в разведке предупредили, что война на Украине затянется
- Почему во время ракетных обстрелов страдают гражданские объекты: в Минобороны назвали две причины
- "Сотни тысяч убитых с нашей стороны": Зеленский объяснил, реально ли забрать назад Крым и оккупированные территории
- Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты
- Путин умрет в 2023 году: известный оккультист назвал точную дату смерти